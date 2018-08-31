В Испании не исключили перехода в другой часовой пояс

Испания может перейти в другой часовой пояс, который лучше соответствовал бы ее географическому положению. Такую возможность не исключил 31 августа глава МИД страны Жозеп Боррель.

«Возможно, Испания должна быть в другом часовом поясе. Давайте дадим Европарламенту возможность понять, сможет ли он найти общий знаменатель между странами, находящимися в таких разных географических ситуациях», — сказал глава дипведомства.

В настоящее время Испания, которая расположена почти целиком в Западном полушарии, использует центральноевропейское время (UTC+1) и центральноевропейское летнее время (UTC+2).

Но полуостров, на котором расположено королевство, находится к западу от меридиана. Поэтому из-за географического положения Испании больше подходит время, по которому живут Канарские острова, Португалия или Соединенное Королевство, чем время, определяемое по Гринвичу, объясняет испанское издание ABC.

Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер впервые публично высказался о своем отношении к дискуссии об отмене сезонного перевода часов в Евросоюзе. Он заявил, что выступает за постоянный переход на летнее время в соответствии с волеизъявлением граждан.

С 4 июля по 16 августа Европейский союз провел онлайн-опрос на тему отмены регулярного перехода на зимнее и летнее время. В нем участвовали 4,6 млн граждан стран, входящих в организацию.

По предварительным данным, 84% респондентов выступили за отмену перевода часов. уточняет испанская газета El País.

После того как решение примет Евросоюз, голосование предстоит провести в Европейском парламенте и в каждой стране международного сообщества.

Инициатива смены времен принадлежит Европейской экономической комиссии ООН.

В последнее воскресенье марта стрелки переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября — обратно. В мире по такой системе живут 65 государств и 10 территорий. В частности, переход на летнее время применяют все европейские страны, кроме России, Белоруссии и Исландии.