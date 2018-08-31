Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в правительстве из-за пьянства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовящихся кадровых перестановках в правительстве республики, одной из причин которых является пьянство среди высшего руководящего состава.

«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно [в отставку], за воротник закладывали прилично», — цитирует белорусского лидера агентство «БелТА».

Он подчеркнул, что не контролирует министров, но призвал их знать меру при употреблении алкоголя.

«Если вы это чувство [меры] теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что продолжит следить за ситуацией после обновления кабинета министров.

Ранее 31 августа Лукашенко назначил Виктора Каранкевича министром энергетики, а Максима Ермоловича министром финансов. 18 августа президент Белоруссии сменил руководство правительства страны и несколько министров. На пост премьер-министра был назначен бывший председатель правления Банка развития Республики Беларусь Сергей Румас.





