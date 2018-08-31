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МГУ признан лучшим вузом Евразии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил список лучших университетов Евразийского региона по версии британского издания Times Higher Education (THE). Рейтинг был представлен на саммите передовых научных исследований в Казани.

В первой тройке вузов представлены исключительно российские учебные заведения: вторую строчку рейтинга занял Московский физико-технический институт, а на третьем месте расположился Томский политехнический университет.

В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, вошли 27 российских университетов. В десятку лучших среди них попали Высшая школа экономики (7-е место), НИЯУ «МИФИ» (8-е место), Казанский федеральный университет (10-е место).

В середине августа стало известно, что МГУ занял 86-е место в рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2018, за год поднявшись на семь позиций.

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