МГУ признан лучшим вузом Евразии
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил список лучших университетов Евразийского региона по версии британского издания Times Higher Education (THE). Рейтинг был представлен на саммите передовых научных исследований в Казани.
В первой тройке вузов представлены исключительно российские учебные заведения: вторую строчку рейтинга занял Московский физико-технический институт, а на третьем месте расположился Томский политехнический университет.
В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, вошли 27 российских университетов. В десятку лучших среди них попали Высшая школа экономики (7-е место), НИЯУ «МИФИ» (8-е место), Казанский федеральный университет (10-е место).
В середине августа стало известно, что МГУ занял 86-е место в рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2018, за год поднявшись на семь позиций.