Власти Петербурга обсудили правила поведения в парках города

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект, который направлен на защиту зеленых насаждений общего пользования.

Сейчас в законе об административных правонарушениях действует статья «Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования», которая предусматривает штрафы для граждан, должностных лиц и юридических, но суть правонарушений в ней не описана.

В Смольном решили, что данную правовую неопределенность надо исправить, передает 30 августа телеканал «78».

Законопроект, предложенный Полтавченко, предусматривает несколько правонарушений. Так, речь идет в том числе о складировании любых материалов и конструкций, сбрасывании снега и льда на газоны, сжигании листьев. Документом предусмотрена административная ответственность за подвешивание гамаков на деревья, крепление к ним реклам, нанесение надписей.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Петербург возглавил список самых популярных туристических российских городов по итогам лета.