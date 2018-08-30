Прямой эфир

Кровлю школы в Псковской области отремонтируют за 9 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На капитальный ремонт кровли средней общеобразовательной школы в Струго-Красненском районе Псковской области направят 9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, деньги на проведение ремонта кровли будут направлены из средств, выделенных региону из федерального бюджета на ремонт и оснащение учреждений социальной сферы по итогам рабочей встречи врио губернатора региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках капитального ремонта планируется заменить прохудившийся шифер на металлопрофиль и привести в порядок входную группу. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Исполняющая обязанности директора школы Елена Елисеева рассказала, что во время сильных дождей крыша здания протекает, оставляя следы на стенах. В школе учатся порядка 640 человек. В этом году она в первый раз откроет свои двери для 69 первоклашек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В школах Биробиджана откажутся от второй смены
Самую большую школу открывают в Самарской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017