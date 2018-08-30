Кровлю школы в Псковской области отремонтируют за 9 млн рублей

На капитальный ремонт кровли средней общеобразовательной школы в Струго-Красненском районе Псковской области направят 9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, деньги на проведение ремонта кровли будут направлены из средств, выделенных региону из федерального бюджета на ремонт и оснащение учреждений социальной сферы по итогам рабочей встречи врио губернатора региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках капитального ремонта планируется заменить прохудившийся шифер на металлопрофиль и привести в порядок входную группу. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Исполняющая обязанности директора школы Елена Елисеева рассказала, что во время сильных дождей крыша здания протекает, оставляя следы на стенах. В школе учатся порядка 640 человек. В этом году она в первый раз откроет свои двери для 69 первоклашек.