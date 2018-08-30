Прямой эфир

В школах Биробиджана откажутся от второй смены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Педагоги обсудили планы на грядущий учебный год в Биробиджане. Одной из важнейших задач чиновники и преподаватели считают отказ от второй смены.

Основные темы нового учебного года обсуждали на августовском педсовещании. Городская система образования должна ликвидировать вторую смену, а также заняться укреплением инфраструктуры и материальной базы учебных заведений. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Кроме того, участники педсовещания призвали уделять больше внимания естественно-научному и техническому направлениям дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что школы Московской области планируют перейти на электронные учебники. Они появятся в учебных учреждениях в течение шести лет. Пилотный проект уже стартовал в нескольких муниципалитетах и показал хорошие результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самую большую школу открывают в Самарской области
Количество дошкольников выросло в Краснодаре на 40% за пять лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017