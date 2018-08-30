В школах Биробиджана откажутся от второй смены

Педагоги обсудили планы на грядущий учебный год в Биробиджане. Одной из важнейших задач чиновники и преподаватели считают отказ от второй смены.

Основные темы нового учебного года обсуждали на августовском педсовещании. Городская система образования должна ликвидировать вторую смену, а также заняться укреплением инфраструктуры и материальной базы учебных заведений. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Кроме того, участники педсовещания призвали уделять больше внимания естественно-научному и техническому направлениям дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что школы Московской области планируют перейти на электронные учебники. Они появятся в учебных учреждениях в течение шести лет. Пилотный проект уже стартовал в нескольких муниципалитетах и показал хорошие результаты.