Российского дипломата не пропустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили в страну второго секретаря Генерального консульства России в Харькове, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на пункте контроля «Харьков-пассажирский» в поезде «Москва–Харьков». При проверке документов пограничники выяснили, что российскому дипломату запрещен въезд на Украину до 2023 года.

Имя и фамилия россиянина не уточняются. Как указывает погранслужба, его уже выслали в Россию.

Украина с 2014 года систематически ограничивает права российских артистов, журналистов и общественных деятелей: высылает их со своей территории и запрещает въезд в страну на определенный срок. Так, в начале июля пограничники не пустили в страну корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева.