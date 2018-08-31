Спрос с мэров

Россияне не считают президента ответственным за всё происходящее в стране. О том, что именно глава государства отвечает за уровень зарплат и состояние дорог в регионах, заявили лишь 19% участников опроса Высшей школы экономики, с результатами которого ознакомились «Известия». На ситуацию в конкретном городе, по мнению большинства респондентов, прежде всего влияют местные и региональные чиновники.

Согласно результатам опроса центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, россияне не склонны перекладывать ответственность за происходящее в своем городе или селе на представителей федеральных органов власти. Так, 75% респондентов полагают, что в первую очередь за существующие на местах проблемы отвечают именно мэр и местная администрация. По мнению 53% граждан, на решение сложных вопросов влияют региональные власти — губернатор и депутаты.

О том, что в проблемах в их населенном пункте виноваты правительство, министерства и Государственная дума, заявили только 26% опрошенных. И еще меньше — 19% — ответили, что ответственность за местные проблемы несет президент.

Самыми острыми вопросами в своих регионах граждане России считают рост цен на услуги ЖКХ (62%), а также низкий уровень зарплат и пенсий (62%). Кроме того, респонденты указали на нехватку рабочих мест (47%), плохое состояние дорог (45%), падение производства (27%), недостаточное количество высококвалифицированного медицинского персонала (25%) и алкоголизм (23%).

Меньше всего участников опроса беспокоят градостроительные проблемы (2%), засилье криминала (2%), произвол ГИБДД (5%), плохая работа общественного транспорта и несвоевременность выплат зарплат и пенсий (8%).

Для россиян очевидно, что органы федеральной власти не должны решать все проблемы, которые волнуют жителей конкретного населенного пункта, сказала «Известиям» директор ЦИГОИНС НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова, комментируя итоги исследования.

— Понятно, что до каждой лампочки в подъезде, до каждой лавочки они не дойдут, — пояснила она. — При этом надо отметить: кто, как не сами люди, знают обо всех «болевых точках» на их территории или среди окружающих — среди тех, с кем у них общие интересы или проблемы.

Результаты опроса говорят о взрослении российского общества, корректном понимании того, как устроено государство, как работают разные ветви власти, считает политолог Антон Хащенко.

— Россияне ждут от главы государства решения более глобальных проблем. А узкими — уборкой мусора и перекошенными калитками — как раз должны заниматься местные власти и сами люди, — отметил он.

Граждане продемонстрировали правильное восприятие вертикали власти в стране, считает и политтехнолог Дмитрий Фетисов. Россияне понимают, что президент сосредоточен на решении международных и глобальных внутренних проблем страны и просто не может быть ответственным за работу каждого чиновника.



— Этим и объясняется высокий рейтинг Владимира Путина, по которому не бьют локальные проблемы. А также популярность его «прямых линий», во время которых жители могут напрямую пожаловаться главе государства на того или иного неэффективного чиновника, — отметил эксперт.

Телефонный опрос проводился в 2018 году в рамках проекта «Мониторинг состояния гражданского общества» при поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Участие в нем приняли 2 тыс. человек.