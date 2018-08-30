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Охоту на дикого кабана разрешат в Вологодской области

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В Вологодской области начнут регулировать численность дикого кабана. Решение принял региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Как говорится в постановлении, выдержки из которого приводит ИА FlashNord, будет проводиться выборочный диагностический отстрел кабанов, чтобы выявить распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее сообщалось, что в Орловской области зарегистрировали случаи убоя и вывоза животных с территории заражения АЧС. Сейчас на выездах из этой зоны установлены ветеринарно-полицейские посты.

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