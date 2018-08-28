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Жителей Орловской области оштрафуют за вывоз свинины из зоны АЧС

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В Орловской области выявлены случаи убоя и вывоза животных с территории угрожаемой зоны африканской чумы свиней. В отношении местных жителей возбуждены административные дела.

Очагом по АЧС была признана свиноферма «Успенское» в Ливенском районе. На выездах с угрожаемой зоны были выставлены ветеринарно-полицейские посты, которые досматривали все транспортные средства. Выявлены случаи убоя и вывоза свиней. За нарушение правил борьбы с карантинной болезнью в отношении местных жителей ведется административное производство, сообщает InfoOrel.ru.

Карантин в Ливенском районе был установлен в середине августа в связи с выявлением африканской чумы свиней на ферме. Всего погибло 19 животных. Населенные пункты в радиусе 5 км от предприятия признали первой угрожаемой зоной. С 22 по 24 августа были проведены мероприятия по отчуждению свиней у местных жителей.

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