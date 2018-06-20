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Охота на кабанов объявлена в Новгородской области из-за АЧС

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Власти Новгородской области приняли решение о регулировании численности кабанов. Причина — угроза вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Срок охоты устанавливается с 18 июня по 1 октября 2018 года.

Как сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, в Лужском районе Ленинградской области обнаружены туши шести кабанов. В патологическом материале найден геном вируса АЧС.

В Новгородском районе решено отстрелить 30 кабанов, чтобы исключить нанесение ущерба здоровью жителей от распространения болезней диких животных. Чиновники говорят, что кабаны постоянно появляются на сельскохозяйственных полях рядом со свиноводческим комплексом, уточняет «Новгород.ру».

Ранее было принято решение об отстреле лисиц в Шимском районе Новгородской области — они стали часто проникать на территорию детского сада в деревне Коростынь.

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