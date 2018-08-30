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Тимошенко объявила о намерении участвовать в выборах президента Украины

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Фото: РИА Новости
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Бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении участвовать в выборах президента страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте политика в четверг, 30 августа.

Тимошенко подчеркнула, что партия «Батькивщина» не будет объединяться с другими политическими силами и поддержит лишь одного кандидата. Экс-премьер объяснила это решение тем, что не собирается брать ответственность за других политиков, уточняет телеканал RT.

«Четко и ответственно заявляю: я могу брать ответственность перед людьми только за свои действия, слова и обязательства. И те обязательства, которые я возьму, я выполню», — отметила она.

По словам Тимошенко, она представит план действий на первые 100 дней на посту президента Украины. Политик пообещала, что сложит с себя полномочия, если не выполнит взятые на себя обязательства.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. Парламентские выборы должны состояться осенью того же года. На сегодняшний день не менее 20 народных депутатов объявили о планах по выдвижению своей кандидатуры на высший государственный пост.

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