Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия уже якобы начала вмешиваться в выборы на Украине через социальные сети. Он призвал быть готовыми изучить опыт других стран и «дать отпор».

«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве», — говорится на сайте украинского лидера.

По словам Порошенко, уже созданы «десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями». Они якобы необходимы для того, чтобы дискредитировать достижения украинских властей, посеять уныние среди граждан и заставить их сомневаться в правильности европейского выбора, считает он.

«Уже сейчас мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», — добавил Порошенко.

Это не первые бездоказательные обвинения в адрес РФ. После выборов президента США в 2016 году в США началось расследование «российского дела» о якобы вмешательстве «русских хакеров», а также о предполагаемых связях членов предвыборного штаба Трампа с чиновниками и бизнесменами из РФ. Москва не раз опровергала обвинения, отмечая их необоснованность и отсутствие доказательств.