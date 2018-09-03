День рождения легенды

1 сентября исполняется 114 лет ТАСС — легендарному информационному агентству, которое и сегодня остается самой цитируемой в СМИ новостной службой страны. Агентство было создано указом императора Николая II, чтобы «сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие, имеющие общественный интерес сведения».

Все важные события и процессы, происходящие в государстве, неразрывно связаны с ТАСС. Агентство первым оповестило мир о полете человека в космос, а его фотографы создали целую фотолетопись жизни страны. Сегодня ТАСС — это почти 2 тыс. сотрудников по всему миру. Подготовка и распространение новостей ведутся с помощью новейших цифровых технологий.

114-й день рождения агентство отметило запуском новой версии своего сайта. В соответствии с тенденциями развития онлайн-медиа обновленный tass.ru получил лаконичный дизайн без отвлекающих элементов и новые возможности для пользователей. Среди них — бесконечный скроллинг материалов и отказ от привязки к рубрикам. Заметно преобразилась и мобильная версия сайта, которая теперь адаптирована к любым устройствам.