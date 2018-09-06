«Урал» приближается к Единой лиге

Двукратный чемпион Суперлиги-1 БК «Урал» в ближайшее время намерен получить повышение в классе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед президентом клуба Станиславом Ереминым задачу разработать трехлетнюю программу развития, итогом которой должен стать выход команды в Единую лигу ВТБ.

Баскетбол в Свердловской области имеет богатые традиции. Четыре воспитанника местной школы — Сергей Белов (лучший европейский баскетболист ХХ века, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира), Анатолий Мышкин (чемпион мира, двукратный чемпион Европы, дважды призер Олимпийских игр), Станислав Еремин (чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр) и Александр Кандель (чемпион Европы) — вписали свои фамилии в историю мирового баскетбола.

Но если женский БК УГМК достойно представляет Екатеринбург на международном уровне (за последние 15 лет клуб четыре раза становился чемпионом Евролиги), то мужской баскетбол пока не может похвастаться большими успехами. Именно эта проблема стала основной темой недавней рабочей встречи главы региона с руководителем Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко, министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, главой попечительского совета «Урала» Владимиром Власовым и президентом клуба Станиславом Ереминым.

— По итогам губернатор принял решение начать разработку трехлетней программы развития клуба, конечной целью которой является выход в Единую лигу, — рассказал «Известиям» Станислав Еремин. — Это большой шаг вперед, и мы воодушевлены таким развитием событий. Теперь наступает ответственный рабочий период, когда мы должны не только думать о формировании конкурентоспособной команды на базе российских игроков, но и создать клуб, отвечающий всем стандартам и требованиям Единой лиги. Екатеринбург обладает всей логистикой и инфраструктурой, чтобы принимать баскетбольные матчи самого высокого уровня. У нас есть международный аэропорт, много отелей самого высокого класса и зал на 5 тыс. зрителей, где выступает УГМК. Также в городе началось строительство 15-тысячной хоккейной арены, где мы сможем проводить и баскетбольные игры.

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин отметила, что внимательно следит за всеми регионами России, в которых активно развивается баскетбол, в том числе и за Екатеринбургом.

— У Свердловской области богатые баскетбольные традиции, — сказала она «Известиям». — Мы знаем многих знаменитых воспитанников этого региона, а БК УГМК — один из сильнейших женских баскетбольных клубов Европы. Поэтому, если у «Урала» действительно есть поддержка руководства области и большое желание участвовать в Единой лиге, мы будем ждать от них проработанную заявку. Потенциальные претенденты на участие должны соответствовать всем требованиям регламента — команда должна иметь стабильное финансирование, высокий спортивный уровень и вместительную современную арену. На сегодняшний день 14 участников чемпионата — это оптимальное количество. Клубы перегружены матчами в еврокубках, игроки выступают за сборные в ходе сезона. Желание новых клубов попасть в Единую лигу должно стимулировать уже играющие у нас команды, у которых существуют финансовые проблемы и которым не хватает стабильности.

БК «Урал» был основан в 2010 году. Три года назад попечительский совет предложил Станиславу Еремину занять должность президента клуба.

— Я не совсем доволен спортивными результатами клуба последних сезонов, но считаю, что нам удается выдерживать линию по привлечению в команду молодых амбициозных игроков, — продолжил он. — Мы стараемся приглашать баскетболистов, которые хотят чего-то добиться. На сегодняшний день в основном составе выступают местные воспитанники — Ярослав Венников и Никита Перцев. Также каждый год мы проводим уральский драфт, где даем шанс любителям проявить себя. Например, ранее никому не известные Кирилл Горнаев и Владимир Коршунов использовали свой шанс и подписали профессиональный контракт с нашим клубом. Это говорит о том, что в большой баскетбол можно пробиться без связей и агентов.

В межсезонье «Урал» заметно усилил свой состав, подписав контракты с экс-баскетболистами клуба «Локомотив-Кубань» Денисом Левшиным и Иваном Нелюбовым.

— Это талантливые ребята, которые немного засиделись на скамейке запасных «Локомотива», — сказал Станислав Еремин. — Думаю, они способны перезапустить карьеру в «Урале» и помочь раскрыться нашим молодым игрокам.

Сейчас в Единой лиге ВТБ выступает всего девять российских клубов. По словам наставника сборной России Сергея Базаревича, это одна из главных проблем отечественного баскетбола, поскольку выбор игроков для главной команды страны в связи с этим крайне ограничен.

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