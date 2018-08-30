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Сотовые операторы расширили зоны покрытия в Крыму

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Крымские операторы сотовой связи с начала текущего года расширили зоны покрытия сети на полуострове. За первые семь месяцев общее число радиоэлектронных средств (РЭС) увеличилось на 3% и составило 7,2 тыс.

Наибольшую активность, по данным Роскомнадзора, демонстрирует ООО «К-Телеком», радиопокрытие которого увеличилось почти на 11%. Далее с менее заметной динамикой идут ООО «КТК-Телеком» и ГУП РК «Крымтелеком». У остальных операторов количество РЭС осталось на прежнем уровне. Кроме того, увеличилось число радиоэлектронных средств стандарта 2G, 3G, за исключением стандарта LTE — их количество не изменилось.

С 20 августа операторы сотовой связи «Вымпелком» («Билайн». — Ред.), МТС, Tele2 и «Мегафон» начали отменять внутрисетевой роуминг. Требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) должно быть выполнено до 1 сентября. Ликвидация данной тарификации Крым не затронет, так как эти операторы на полуострове не представлены.

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