Сотовые операторы расширили зоны покрытия в Крыму

Крымские операторы сотовой связи с начала текущего года расширили зоны покрытия сети на полуострове. За первые семь месяцев общее число радиоэлектронных средств (РЭС) увеличилось на 3% и составило 7,2 тыс.

Наибольшую активность, по данным Роскомнадзора, демонстрирует ООО «К-Телеком», радиопокрытие которого увеличилось почти на 11%. Далее с менее заметной динамикой идут ООО «КТК-Телеком» и ГУП РК «Крымтелеком». У остальных операторов количество РЭС осталось на прежнем уровне. Кроме того, увеличилось число радиоэлектронных средств стандарта 2G, 3G, за исключением стандарта LTE — их количество не изменилось.

С 20 августа операторы сотовой связи «Вымпелком» («Билайн». — Ред.), МТС, Tele2 и «Мегафон» начали отменять внутрисетевой роуминг. Требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) должно быть выполнено до 1 сентября. Ликвидация данной тарификации Крым не затронет, так как эти операторы на полуострове не представлены.