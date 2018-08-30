Правительство разрешило использовать простую электронную подпись для госуслуг

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись для получения госуслуг в электронной форме. Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина в четверг, 30 августа.

«Устанавливается возможность использования простой электронной подписи (полученной при личном обращении) при обращении за получением госуслуг в электронной форме», — говорится в справке к документу.

Постановление правительства выпущено в целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.

Кроме того, внесенные изменения помогут снизить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

Сейчас возможность отправлять заявки для получения услуг в электронном виде предоставляется гражданам в случае наличия у них усиленной электронной подписи, которая выдается на USB-носителе в соответствующем центре.

18 июля министерство финансов России предложило передать представителям бизнеса и некоммерческим организациям части государственных и муниципальных социальных услуг.