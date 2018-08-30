Через портал госуслуг теперь можно оплатить таможенные штрафы

На портале госуслуг gosuslugi.ru теперь можно оплатить таможенные штрафы, сообщили в ФТС. Для этого достаточно ввести в форму на сайте код с квитанции об оплате. Речь, например, о штрафах за ввоз недекларированных товаров, несвоевременную подачу отчетности в ФТС и другие нарушения. По мнению экспертов, новация будет удобна как для бизнесменов, так и для обычных граждан.

О том, что портал госуслуг стал принимать оплату таможенных штрафов, «Известиям» рассказали в пресс-службе ФТС. Кроме того, погасить их теперь можно «через любой банк или платежный сервис», подключенный к госинфосистеме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), добавили в службе. Для оплаты достаточно вбить код с квитанции — УИН. Это уникальный идентификатор начислений, с помощью которого Федеральное казначейство получает информацию о том, какое ведомство оштрафовало нарушителя, а потом отслеживает оплату.

Согласно главе 16 КоАП РФ, таможенники могут выписать штраф, например, за недекларирование или недостоверное декларирование ввезенных товаров. Денежное наказание как для граждан, так и для юрлиц составит от «одной второй до двукратного размера стоимости товаров... с их конфискацией или без таковой».

Те, кто не задекларировал (когда это необходимо) наличные средства, провозя их через границу Таможенного союза, также должны будут заплатить штраф от половины этой суммы до двух сумм.

Даже при ранней онлайн-оплате таможенных взысканий граждане не могут рассчитывать на скидку 50%, как со штрафами ГИБДД, уточнили в ФТС. Ранее был подготовлен законопроект, предусматривающий такую возможность. Он был принят Госдумой в первом чтении в мае 2017-го, но во втором и третьем не рассматривался.

Оплатить со скидкой можно только штрафы от таможенных органов за отдельные нарушения в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ). Например, в случае выявления инспекторами ФТС «в рамках контроля за международными автомобильными перевозками» превышения допустимого веса перевозимых транспортными средствами грузов.

Таможенные нарушения по 16-й главе КоАП достаточно распространены, рассказал руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов. Ими грешат как компании, так и обычные граждане, которые пытаются перевезти товары, подлежащие декларированию, без прохождения этой процедуры.

Многие граждане оттягивают момент оплаты штрафа, а за просрочку им грозит удвоение суммы денежного наказания, пояснил член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. Возможность провести операцию через интернет даст стимул как можно быстрее распрощаться с долгами, считает он.

Любая инициатива, которая направлена на удаленное регулирование административных взысканий, благоприятна для бизнеса, ведь таким образом снижается количество бюрократических процедур, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что электронное правительство в России функционирует на высоком уровне и постоянно совершенствуется.

Как сообщали «Известия», правительство намерено снизить вес товаров, которые граждане могут ввозить в страну без уплаты пошлин. Сейчас он составляет не более 50 кг на одного человека. ФТС должна подготовить предложения по изменению объема товаров для беспошлинного ввоза в страну. Представители России уже высказывали готовность сократить этот вес в пять раз — до 10 кг на человека.