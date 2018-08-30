Кудрин заявил о нехватке институтов сдерживания воровства в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что причиной коррупции в России является нехватка институтов контроля, которые бы ее ограничивали. Он отметил, что в этом есть вина в том числе возглавляемого им ведомства.

«Значит, мы не смогли создать те институты контроля — как общественные, так и государственные, — которые бы ограничивали воровство», — ​сказал Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».



Он также добавил, что в борьбе с коррупцией помогают свобода слова, политическая конкуренция и реальная подотчетность органов власти своим избирателям.

Кроме того, глава Счетной палаты рассказал о необходимости системного анализа государственных закупок. По его словам, эта сфера является одной из самых коррупционных. Общество должно иметь представление, кто, по какой цене и сколько закупает в государстве, подчеркнул Кудрин.