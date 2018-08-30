Кудрин заявил о нехватке системного анализа в сфере госзакупок

Системный анализ государственных закупок позволит обществу понять, что происходит в этой сфере. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В интервью газете «Коммерсантъ» Кудрин отметил, что сейчас сфера госзакупок является одним из самых коррупционных направлений. Обществу необходимо иметь представление, кто, по какой цене и сколько закупает в государстве, подчеркнул он.

«Все эти общедоступные данные нужно обрабатывать, анализировать, делать современные приложения, которые облегчат даже простому человеку понимание того, что происходит», — считает глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин оценил предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства.