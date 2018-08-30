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В Пентагоне заявили о неспособности США спастись от российского оружия

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Фото: TAСС/Ron Sachs
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Соединенные Штаты не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае войны. С таким заявлением выступил глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси.

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По его словам, раньше администрация была уверена, что страну сделают недосягаемой океаны и дружественные страны, однако ситуация изменилась. Как пишет издание Military Times, в Пентагоне считают, что сейчас часть противников действительно может достигнуть территории США.

Чтобы защититься от равного по силе соперника, по мнению О’Шонесси, необходимо полностью поменять оборонную стратегию страны. Также генерал отметил, что поиски способов защититься от новейшего оружия ведомство уже ищет. Например, для перехвата крылатых ракет предлагается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой.

30 августа стало известно, что министерство обороны США скрывает критические дефекты новейшего истребителя F-35 ради того, чтобы уложиться в сроки до начала крупносерийного производства самолета.

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