Под Новгородом поисковики подняли истребитель времен Второй мировой

Активисты поисковой экспедиции отрядов «Скиф» и «Сокол»» завершили работы по подъему истребителя времен Второй мировой в Поддорском районе Новгородской области.

Из болота Ястребец подняли американский самолет Р-40 «Китти Хок», о месте падения которого установили два года назад, сказано в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики извлекли останки погибшего советского летчика и установили его личность. Погибшим пилотом оказался Геннадий Шичков 1921 года рождения, он числился пропавшим без вести с весны 1943 года. Пилот служил в составе 46-го истребительного авиаполка 239-й истребительной авиадивизии, пишет РЕН ТВ.

Общественники нашли и сводную сестру погибшего 75 лет назад летчика.

В июле сообщалось, что участники поискового объединения «АвиаПоиск» с 31 июля по 20 августа обследовали места крушений самолетов в Амурском, Советско-Гаванском и имени Полины Осипенко районах Хабаровского края.