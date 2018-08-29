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Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Yong
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Космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова, которая проходила подготовку в первом отряде Центра подготовки космонавтов вместе с Валентиной Терешковой, скончалась 28 августа в возрасте 77 лет.

В сообщении пресс-службы ЦПК говорится, что руководство центра, а также летчики-космонавты СССР и России выражают соболезнования родным и близким Татьяны Кузнецовой.

Кузнецова с мая 1965 года по май 1966 года проходила подготовку в качестве второго пилота второго экипажа для полета на космическом корабле «Восход» длительностью 15–20 суток с выходом в открытый космос. Полет был отменен по причине закрытия программы «Восход».

С 1979 по 1991 год Кузнецова работала на разных должностях в 3-м управлении Центра подготовки космонавтов.

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