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Тарантино нашел актера на роль Полански

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Американский режиссер Квентин Тарантино пригласил актера Рафаля Заверуху на роль Романа Полански в своей новой криминальной драме «Однажды в Голливуде». Об этом пишет Coolider.

Как сообщает «Газета.ру», одним из центральных событий фильма станет громкое убийство беременной жены романа Полански, актрисы Шэрон Тейт, членами секты Чарльза Мэнсона. Роль последнего исполнит австралийский актер и сценарист Дэймон Херримон, известный зрителям своей работой в сериале «Правосудие». Известно, что против съемок долгое время была настроена сестра Тейт, однако после личной встречи с Тарантино она изменила свое мнение.

Также в съемках будут участвовать Румер Уиллис, Дрим Уокер, Маргарет Куэлли, Коста Ронин, Виктория Педретти, Мэдисен Бити и дочь Умы Турман Майя Хоук, сообщает телеканал «360». Главные роли в фильме исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Релиз фильма намечен на 26 июля 2019 года. Первые кадры со съемок в Сети появились 18 июня.

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