Тарантино нашел актера на роль Полански

Американский режиссер Квентин Тарантино пригласил актера Рафаля Заверуху на роль Романа Полански в своей новой криминальной драме «Однажды в Голливуде». Об этом пишет Coolider.

Как сообщает «Газета.ру», одним из центральных событий фильма станет громкое убийство беременной жены романа Полански, актрисы Шэрон Тейт, членами секты Чарльза Мэнсона. Роль последнего исполнит австралийский актер и сценарист Дэймон Херримон, известный зрителям своей работой в сериале «Правосудие». Известно, что против съемок долгое время была настроена сестра Тейт, однако после личной встречи с Тарантино она изменила свое мнение.

