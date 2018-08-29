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Жительницу Урала будут судить за несчастный случай с ребенком в ванной

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В Нижнем Тагиле в суд передано уголовное дело в отношении 29-летней женщины, чей сын чуть не утонул в ванне. Матери грозит штраф или тюремный срок.

По данным следствия, женщина усадила годовалого ребенка в ванну с водой и ушла. Малыш соскользнул в воду и чуть не утонул. Его спас старший брат, который в тот момент зашел в ванную комнату. До приезда скорой помощи мальчика пытались реанимировать родственники. Малыш был госпитализирован в состоянии комы, сообщает ТагилСити.ру.

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения вреда здоровью ребенка. Мама малыша полностью признала свою вину. Материалы следствия переданы в мировой суд, женщине грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

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