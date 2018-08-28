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Краснодарские врачи перепутали у ребенка аппендицит с инфекцией

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Девятилетнего мальчика пришлось оперировать три раза из-за того, что первоначально ему поставили неверный диагноз. Врачи лечили у Никиты Симоненко кишечную инфекцию, а на самом деле у мальчика был воспален аппендикс.

Как сообщает ИА «Кубанские новости», инцидент произошел в городе Горячие Ключи Краснодарского края. В первый раз родители Никиты обратились к врачам 20 июля. У мальчика были сильные боли в животе, рвота и высокая температура. Инфекционист поставил ему диагноз «кишечная инфекция» и назначил соответствующее лечение. Однако лекарства не помогали.

Уже в начале августа родители Никиты вновь обратились в больницу, и другой врач сделал вывод, что у ребенка аппендицит. После окончания операции мальчик провел в реанимации три дня. Выяснилось, что у него возник острый перитонит, из-за осложнений потребовалась третья операция. Ее делали в ЦРБ Краснодара.

Родители Никиты намерены добиться возбуждения дела в отношении врачей больницы в Горячих Ключах, которых обвиняют в халатности.

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