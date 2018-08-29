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Ребенок впал в кому после падения из окна во Владимирской области

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Следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая с трехлетним ребенком во Владимирской области. Он выпал из окна, оставшись без присмотра.

Инцидент произошел в селе Шахобалово. По данным правоохранительных органов, вся семья находилась в квартире. Мама мальчика была на кухне, а отец с двумя другими детьми играл. Трехлетний мальчик один зашел в комнату, где было открыто окно с москитной сеткой, забрался на подоконник и выпал с высоты второго этажа.

В коматозном состоянии пострадавшего доставили в больницу, сообщает ИА «Владимирские новости». С переломами и ушибами внутренних органов ребенка поместили в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку.

По данным правоохранительных органов, в 2018 году во Владимирской области из окон с высоты выпали 23 ребенка. Так, в середине августа с третьего этажа вместе выпали двое детей 2015 и 2016 годов рождения, за которыми присматривала мама.

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