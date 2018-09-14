Заверить обиду: россияне стали чаще судиться из-за троллинга

Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорблений в социальных сетях, рассказали «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Только за первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 12 тыс. таких обращений — на 20% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.

По итогам 2018 года число просьб к нотариусам удостоверить факты оскорблений в интернете увеличится на 30%, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. За два квартала они уже подтвердили 12 тыс. таких случаев.

— По сравнению с первым полугодием 2017 года количество заверенных нотариусами фактов троллинга выросло на 20%, — отметили в ФНП, добавив, что за весь 2017 год нотариусы заверили 19,3 тыс. таких фактов.

Привлечь к ответственности лицо за распространение в интернете информации, которая порочит честь и достоинство человека, а также является недостоверной, можно только при наличии состава административного правонарушения. Для возбуждения дела факт оскорбления должен быть зафиксирован. Именно для этого с лета 2016 года были внесены поправки в федеральное законодательство, позволяющие заверить факт троллинга у нотариуса, пояснил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. В теории попытаться привлечь нарушителей к ответственности можно и без нотариально заверенных документов, но шансы на успешную защиту собственных интересов в этом случае будут стремиться к нулю, пояснил он.

Протокол обеспечения доказательств, который составляет нотариус, — один из наиболее весомых документов, подтверждающих доводы истцов в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, добавила юрист НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Такой документ воспринимается судами с большим доверием, поскольку он однозначно подтверждает размещение той или иной информации на конкретном ресурсе, пояснила эксперт. По ее словам, чаще всего пострадавшие задумываются о доказательствах уже после подачи заявления и просят суд удостоверить наличие фактов в интернете.

— Но собственники доменных имен либо сами правонарушители, узнав о поданном иске, могут удалить или изменить размещенные сведения, не соответствующие действительности, и тут, конечно, бесспорным подтверждением факта неправомерных действий и будет являться нотариально удостоверенный протокол обеспечения доказательств. Ведь его получение возможно сразу после обнаружения фактов издевательств или оскорблений по горячим следам, — отметила Нурида Ибрагимова.

В России следовало бы законодательно разрешить фиксацию фактов троллинга и другими способами, считает президент коллегии адвокатов «Левант и партнеры» Матвей Левант. Например, в США полномочия по удостоверению контента из социальных сетей есть и у интернет-провайдеров. Они в отличие от большинства нотариусов обладают специальными техническими знаниями и могут удостоверить факт троллинга оперативнее, отметил адвокат.

Количество протоколов обеспечения доказательств продолжит расти, полагает Нурида Ибрагимова. С одной стороны, интернет и социальные сети всё больше проникают в повседневную жизнь, а с другой стороны — это говорит о возросшей правовой грамотности граждан, которые активнее обращаются за юридической защитой своих чести и достоинства.

Возможно, в дальнейшем у нотариуса можно будет заверить не только факт троллинга в соцсетях, но и в популярных мессенджерах, считает Матвей Левант.

Судебная практика в этой сфере фактически еще не сложилась, если говорить именно о защите физических лиц, подчеркнул Дмитрий Шевченко. Несмотря на рост числа обращений к нотариусам с целью заверения фактов троллинга, случаи, когда с обидчиков успешно взыскивали крупные суммы, единичны. При этом размер компенсации, назначаемый судом, обычно, незначительный и не покрывает даже судебные издержки.