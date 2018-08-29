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Два человека погибли при столкновении машины с гаражом во Владивостоке

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Водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении автомобиля с гаражом в Первомайском районе Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Авария произошла сегодня утром, 29 августа, около одного из домов по улице Добровольского. Было установлено, что водитель автомобиля Nissan Laurel потерял управление над транспортным средством, после чего машина вылетела с дороги и врезалась в гаражный бокс. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 23-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Известно, что владельцем машины являлся погибший пассажир.

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