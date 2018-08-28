Пожилой мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Пожилой мужчина погиб при столкновении иномарки и грузовика в Кстовском районе Нижегородской области. Пассажирка была госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в понедельник, 27 августа, около 10:15, на 469-м км трассы Москва–Уфа. Автомобиль Nissan под управлением 73-летнего мужчины столкнулся с грузовиком MAN. При этом отмечается, что опытный водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении грузовику, сообщает ИА «НьюсНН».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных телесных травм. Его пассажирка с тяжелой травмой была госпитализирована.

Обстоятельства аварии выясняются.