Пробившая стекло доска убила водителя «Нивы» в Астраханской области

Водитель автомобиля «Нива» погиб в результате столкновения с забором в Астраханской области. Деревянная доска пробила лобовое стекло. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 27 августа, поздно вечером около села Садовое. Автомобиль «Нива» под управлением 57-летнего мужчины врезался в забор хозяйственной постройки. От удара одна из досок пробила лобовое стекло и попала в водителя, сообщает «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в области грудной клетки. Он погиб в карете скорой медицинской помощи.

По информации сотрудников ГИБДД, погибший не имел прав на управление транспортным средством и страхового полиса. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

22 августа на автодороге в Башкирии бревно из гужевой повозки вылетело на пассажира автомобиля «Нива». Мужчина погиб на месте от полученных травм.