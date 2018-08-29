Прямой эфир

В Германии заново построят Берлинскую стену

0
Фото: Global Look Press/STELLA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре немецкой столицы построят копию Берлинской стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год.

Арт-объект планирует возвести группа художников. Проект стартует в середине октября и продлится четыре недели, сообщает AP.

Выхода нет: Берлинская стена и искусство ХХ века
Как пограничное укрепление вдохновляло режиссеров, художников и музыкантов

Вход будет стоить €15 ($17,5. — Ред.). По данным организаторов выставки, они рассчитывают на 1,5–3 тыс. посетителей в день.

При входе в зону, обнесенную Берлинской стеной, посетителям придется обменять свои смартфоны на телефоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами, которые будут включать просмотр документальных фильмов, а также посещение выставок и концертов.

По словам создателей арт-проекта, они хотят, чтобы посетители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит терять чувство свободы.

Ранее сообщалось, что немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, возведенной властями ГДР в 1961 году, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии обнаружили уцелевшую часть Берлинской стены
Новая «Великая стена» появится в Китае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017