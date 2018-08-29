В Германии заново построят Берлинскую стену

В центре немецкой столицы построят копию Берлинской стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год.

Арт-объект планирует возвести группа художников. Проект стартует в середине октября и продлится четыре недели, сообщает AP.

Вход будет стоить €15 ($17,5. — Ред.). По данным организаторов выставки, они рассчитывают на 1,5–3 тыс. посетителей в день.

При входе в зону, обнесенную Берлинской стеной, посетителям придется обменять свои смартфоны на телефоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами, которые будут включать просмотр документальных фильмов, а также посещение выставок и концертов.

По словам создателей арт-проекта, они хотят, чтобы посетители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит терять чувство свободы.

Ранее сообщалось, что немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, возведенной властями ГДР в 1961 году, пишет «Газета.ру».