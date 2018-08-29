Резиновый пешеходный переход установили в Москве

Первый резиновый пешеходный переход появился на улице Керченской на юго-западе столицы. Об этом рассказал глава дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев.

По его словам, переход сделан из специальной резиновой смеси, которая позволяет приподнять разметку над проезжей частью.

«Установка достаточно быстрая, не требует каких-то локальных строительных мероприятий», — добавил Алексеев.

Как отмечает «Газета.ру», конструкцию пешеходного перехода нового типа будут тестировать в течение нескольких месяцев, а в случае удачных испытаний резиновые переходы появятся и на других улицах Москвы.