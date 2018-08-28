Около 300 т мороженого съедали москвичи ежедневно этим летом

До 300 т мороженого в сутки съедали москвичи и гости столицы этим летом. Об этом сообщил гендиректор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.

По его словам, в 2016–2017 годах москвичи потребляли порядка 200 т мороженого в сутки, а в 2018 году, благодаря жаркому лету и проведению ЧМ-2018, потребление мороженого выросло до 300 т в сутки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Чаще всего москвичи делали выбор в пользу пломбира в вафельном стаканчике — на него пришлось порядка 40% продаж. Далее по популярности идет сливочное и молочное мороженое — в районе 12%–15% от общего объема продаж.

Как напоминает сетевое издание m24.ru, мороженое ГУМа в начале августа было решено сделать брендом. Заявка на регистрацию отдельного товарного знака «ГУМ Мороженое» подана в Роспатент. Оно уже успело стать визитной карточкой магазина, в его ассортименте представлено десять вкусов, включая ваниль, смородину, вишню, фисташки и клубнику.

19 июля сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин предложил создать мороженое «Москва».