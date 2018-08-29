Додон рассказал о причинах митингов в Кишиневе

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал «Известиям» о причинах митингов в Кишиневе. По его словам, уличная борьба проевропейских сил между собой может дестабилизировать обстановку в Молдавии перед парламентскими выборами.

«Общество явно недовольно, люди готовы голосовать за единственную альтернативу — Партию социалистов. Кому-то эти протесты явно выгодны. Но вопрос — кому? Это может быть выгодно как проевропейской оппозиции, так и партии власти», — сказал Додон.

При этом глава республики отметил, что несмотря на обстановку в стране, он по-прежнему рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Предварительно официальный визит в Москву планируется на вторую половину октября. Повестка дня пока прорабатывается. Но главными вопросами в любом случае станут проблемы мигрантов, экономика и Приднестровье», — добавил Додон.

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«Протестное движение будет только нарастать»