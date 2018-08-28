Российский бизнес подтвердил готовность инвестировать в экономику Молдавии

Телемост «Москва–Кишинев», анонсирующий предстоящий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), прошел во вторник, 28 августа. В мероприятии принял участие президент европейской республики Игорь Додон.

Он напомнил, что Россия традиционно является стратегическим партером для молдавской экономики, и выразил надежду, что МРЭФ-2018, который пройдет 20–22 сентября в Кишиневе, станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и Молдавией.

По словам главы государства, задача состоит в том, чтобы довести уровень российских прямых инвестиций в экономику Молдавии до $1 млрд. С учетом заинтересованности со стороны российского бизнеса возможно обеспечить ежегодно около $450 млн прямых инвестиций из России, считает он.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов отметил высокий потенциал сотрудничества двух стран. «Учитывая, что у Молдовы есть свои соглашения о торговле со странами Евросоюза, она могла бы стать мостом между Россией и ЕС и базовой производственной площадкой для выхода отечественных компаний на этот рынок», — заявил он.

Готовность российского бизнеса инвестировать в экономику Молдавии подтвердил и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

«Речь идет о строительной отрасли, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и виноделии. В одном из этих направлений уже сейчас готовится контракт на $100 млн. Однако до начала форума раскрывать подробности мы не можем», — сказал Назаров.

При этом он отметил, что инвестиции распределены неравномерно: так, на сферу энергетики приходится около 30% вкладов, а на сельское хозяйство Молдовы — чуть больше 1%. Назаров подчеркнул, что этот диссонанс и задал главную тему форума — расширение сфер сотрудничества.

Участниками МРЭФ-2018 станут более 200 российский предпринимателей. По мнению Назарова, такая заинтересованность со стороны бизнеса будет иметь практический результат.