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Путин уволил 15 генералов силовых ведомств

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Президент России Владимир Путин снял с должности 15 генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Глава государства подписал соответствующий указ во вторник, 28 августа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом с должности сняты Михаил Бегун, Денис Ильинов и Владимир Гусев, руководившие томским, сахалинским и мурманским главками МЧС соответственно.

Кроме того, Андрей Бойко снят с поста замглавы ГУ МВД по Саратовской области, Игорь Коршунов — с должности замначальника кемеровского главка ведомства. Также от должностей были освобождены руководители управлений МВД по Ульяновской и Брянской областям Юрий Варченко и Валентина Кузьмина.

Помимо этого, должностей лишились начальники УФСИН по Коми, Омской и Волгоградской областям, глава кемеровского управления СК РФ Сергей Калинкин и глава управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу полковник юстиции Анвар Ахмедзянов.

Кроме того, были уволены замруководителя ГУ МВД по Нижегородской области Григорий Ткаченко и замначальника краснодарского главка ведомства полковник юстиции Дмитрий Демин. Освобожден от занимаемой должности и прокурора Приморского края Сергея Бессчасного.

Этим же указом Путин назначил 15 полковников и генералов на новые должности в силовых структурах сроком на пять лет.

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