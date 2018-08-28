Безопасность на линейках в школах Подмосковья обеспечит полиция

Полиция обеспечит безопасность на линейках в школах Подмосковья 1 и 3 сентября. Соответствующее поручение отдал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Конечно, особая нагрузка на 1 и 3 сентября выпадет на нашу полицию. Весь личный состав традиционно предпринимает все необходимые мероприятия, связанные с безопасностью», — приводит слова Воробьева агентство городских новостей «Москва». Губернатор добавил, что занятия в школах области начнутся в понедельник, 3 сентября, но школьные линейки пройдут именно 1 сентября.

Как пишет НСН, в Московской области работают почти 3,9 тыс. образовательных учреждений. Из них 1,5 тыс.— школы, в которых учатся 885 тыс. учеников, а также 2056 — дошкольные учреждения, которые посещают 407 тыс. детей.

Ранее 28 августа руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль рассказал о главной опасности школьного рюкзака для детей. По его словам, практически все болезни человека связаны с проблемами с позвоночником, а поднятие тяжестей, в том числе увесистого рюкзака, вредит детскому позвоночнику.