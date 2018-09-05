На дворе XXI век, но кое у кого «болят» исторические раны века минувшего. Особенно у тех, кто любит на них спекулировать, требовать компенсации у исторических наследников — сколько бы лет ни прошло и сколько бы режимов и даже государств ни сменилось. Полувековой юбилей ввода войск в Чехословакию стал поводом для «праведного гнева» по поводу «действий Москвы». Спору нет, уроки из событий прошлого действительно полезно извлекать, если они не служат разжиганию вражды между народами. Но кроме полувекового юбилея есть еще более круглый — вековой.

Между прочим, в этом году исполняется 100 лет, как в России разгорелась широкомасштабная Гражданская война. В стране было много горючего социально-политического материала, но роль детонатора сыграла внешняя сила — чехословацкий корпус, который восстал против Советской республики. Эта история начиналась как самооборона, а превратилась в агрессию с тысячами жертв далеко от Праги и Братиславы.

Если вспомнить предысторию, то чехи и словаки — солдаты Австро-Венгрии — попали в плен армии Российской империи после Первой мировой войны. Многие из них были сторонниками независимости от Австро-Венгрии и согласились сражаться на стороне Антанты. Первые чешские воинские формирования в составе армий Франции и России стали возникать еще в 1914 году.

В 1917 году был сформирован корпус во главе с русским генералом Владимиром Шокоровым. Политическое руководство осуществлял Чехословацкий национальный совет (ЧСНС) во главе с Томашем Масариком. Корпус насчитывал 45 тыс. бойцов. После заключения Брестского мира ЧСНС потребовал отправки корпуса на Западный фронт, где можно было продолжить борьбу с Германией и Австро-Венгрией.

Представители ЧСНС и Франции заключили соглашение о том, что корпус (легион) становится автономной воинской частью в составе Французской армии. 2 марта 1918 года началось движение корпуса на восток для переброски через Тихий океан. Эшелоны «легиона» растянулись вдоль Транссибирской магистрали. Было достигнуто соглашение, что легионеры сдадут оружие, кроме определенного количества. Но между сторонами нарастали противоречия по политическим и техническим причинам.

В этой напряженной ситуации произошла одна из тех случайностей, которые меняют ход истории. 14 мая из вагона эшелона с австро-венгерскими военнопленными, направляющимися домой, кто-то бросил металлический предмет. Он попал в голову чешского солдата Франтишека Духачека. Чехословацкие солдаты догнали поезд и убили обидчика, которого сочли виновным. Также были избиты находившиеся в этих вагонах венгерские пленные. Советские власти арестовали 10 участников самосуда. Тогда 17 мая легионеры захватили ключевые пункты Челябинска, требуя освобождения своих товарищей. В результате арестованные легионеры были освобождены, после чего чехословацкие солдаты вернулись в свои вагоны.

В ответ на Челябинский инцидент Троцкий приказал разоружить корпус. Перед легионерами встал выбор — вступить либо в Красную армию, либо в рабочие артели (то есть вернуться в обновленные лагеря). 20 мая съезд делегатов чехословацких частей в Челябинске принял решение прорываться на восток. Командование перешло к военному совету (Сергей Войцеховский, Станислав Чечек, Радола Гайда), в заседаниях которого в дальнейшем принимали участие представитель французского командования майор Яков Гине и участники антибольшевистских политических сил России.

25 мая легионеры захватили Мариинск и Новониколаевск. Тогда Троцкий издал приказ: «Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте…». Но остановить восставший корпус разрозненные отряды Красной армии не могли: в этом регионе они были очень слабыми. 27 мая пал Челябинск, 29 мая — Пенза, 8 июня — Самара. Выступление иностранцев стало детонатором к восстанию в Сибири и на Урале: против большевиков выступили казаки, офицеры и дружины эсеров.

Легионеры массами расстреливали пленных и сторонников советской власти. Очевидец вспоминает, что в Троицке «тoлпа тoргoвцев, интеллигентoв и пoпoв хoдила с чехoслoваками по улицам и указывала на кoммунистoв и сoврабoтникoв, кoтoрых чехи тут же убивали. Oкoлo 7 часoв утра в день занятия гoрoда я… насчитал oкoлo 50 трупoв замученных, изурoдoванных и oграбленных». Такие картины можно было наблюдать и в Пензе, Самаре, Казани, сибирских городах. Погибли тысячи людей.

29 июня корпус сверг Советскую власть во Владивостоке. Препятствий для его выезда из России больше не было. Но под давлением Антанты 1 августа председатель ЧСНС Масарик дал указание корпусу оставаться в России и воевать с большевиками. Части корпуса развернулись на запад и вместе с антисоветской Народной армией взяли Казань. Это была уже прямая интервенция в России, которую нельзя было оправдать мотивами борьбы за освобождение от Австро-Венгрии.

По мере укрепления Красной армии и ее наступления чехи и словаки стали отходить к Тихому океану. Один из колчаковских офицеров потом писал: «Чешские эшелоны, которые нас обгоняют, набиты добром, что называется, до крыш. Под вагонами в ящиках везут медведей, в вагонах ковры, зеркала. Материю, сукно, рысистых прекрасных лошадей, обувь, шляпки, видимо, просто вывозят целыми магазинами».

24 декабря 1919 года легионеры задержали потерпевшего поражение Колчака и 15 января 1920 года передали его Иркутскому политцентру. К сентябрю 1920 года чехословацкие части покинули пределы России через Владивосток.

Так завершилось чехословацкое нашествие в России. Оно было кровавым и разрушительным. Но время лечит, и в XXI веке смешно предъявлять взаимные претензии правнукам тех, кто враждовал и страдал в прошлом. Это полезно понять и потомкам тех, кто считает себя пострадавшими в Восточной Европе от политики СССР.

Автор — историк, общественный деятель

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