Петербургский банк «Советский» признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом банк «Советский». Такие сведения обнародованы в картотеке арбитражных дел.

Теперь будет открыто конкурсное производство.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Решение было принято в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Банк «Советский» находится на санации с 2015 года. Его санатором был лишившийся лицензии в марте прошлого года Татфондбанк. По состоянию на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала по величине активов 111-е место в банковской системе России.

В начале августа «Газета.ру» сообщала, что за 2018 год Банк России отозвал лицензии более чем у 35 банков и НКО.