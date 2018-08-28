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Петербургский банк «Советский» признали банкротом

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом банк «Советский». Такие сведения обнародованы в картотеке арбитражных дел.

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Теперь будет открыто конкурсное производство. 

Центробанк отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Решение было принято в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала

Банк «Советский» находится на санации с 2015 года. Его санатором был лишившийся лицензии в марте прошлого года Татфондбанк. По состоянию на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала по величине активов 111-е место в банковской системе России.

В начале августа «Газета.ру» сообщала, что за 2018 год Банк России отозвал лицензии более чем у 35 банков и НКО.

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