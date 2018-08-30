Вице-премьер Дмитрий Козак заявил о грядущем повышении акцизов на бензин и дизельное топливо. Несмотря на массу инструментов, которыми может воспользоваться правительство, чтобы сдержать оптовые цены на топливо, по всей вероятности, рынок ждет новое подорожание. Интерес в данном случае представляют темпы повышения цен. Ранее предполагалось, что с 2019 года размер акциза на бензин класса Евро-5 вырастет до 12,3 тыс. рублей за тонну, а на дизель — до 8,5 тыс. рублей. Теперь же, если верить Дмитрию Козаку, они увеличатся до 11,9 тыс. и 8,26 тыс. рублей соответственно. Это тот уровень, которого акцизы должны были достичь уже 1 июля 2018 года. Но помешал ценовой кризис.

И раз уж мы вспомнили о ценовом кризисе, возникает закономерный вопрос: не опасается ли правительство резкого скачка цен на моторное топливо? Нет, скачка на розничном рынке не будет, полагает вице-премьер. Ведь правительство обладает набором эффективных инструментов — отрицательным акцизом и экспортной пошлиной, которая ограничит вывоз нефти и нефтепродуктов, теоретически повысив привлекательность переработки внутри страны.

Ценовой кризис на рынке моторного топлива был печальным результатом стечения ряда обстоятельств. В его фундаменте лежат два основных вопроса: вопрос акцизов и вопрос рублевой цены на нефть.

В начале текущего десятилетия реализовывались масштабные программы модернизации нефтеперерабатывающих производств. По данным Минэнерго, в период с 2011 по 2017 годы в этот процесс было вложено около 1,3 трлн рублей. За этот период производство бензина Евро-5 выросло с 500 тыс. т до 37,3 млн т. Сегодня простому потребителю придется очень постараться, чтобы найти на заправке топливо классом ниже, чем Евро-5.

Одним из стимулов, который подбадривал российских нефтяников, чтобы те вкладывались в модернизацию, были акцизы. Например, в середине 2012 года ставка на бензин Евро-5 упала до 5,1 тыс. рублей за тонну, а ставка на бензин Евро-3 поднялась до 7,88 тыс. рублей. Производить более качественное топливо стало выгоднее. Всё изменилось в ходе кризиса на рынке углеводородов.

Через некоторое время после его начала правительство решило пополнить бюджет за счет повышения акцизов. В 2015 году с одной тонны бензина следовало заплатить 5,53 тыс. рублей, в 2016 году — 9,5 тыс. рублей, в 2017 году — 10,13 тыс. рублей. А в начале 2018 года этот показатель поднялся до 11,2 тыс. рублей. То есть рост с 2015 года составил более четырех рублей в пересчете на литры.

Рост акцизов начался на фоне снижения спроса на моторное топливо. Ситуация начала исправляться только в прошлом году, когда внутреннему рынку потребовалось 35,1 млн т бензина — рост на 1-2%. Но эти показатели были хуже докризисных. Снижение реальных доходов населения и рост цен привели к сокращению среднего чека на заправке — люди в среднем реже заправляются и тратят на АЗС меньшие суммы.

Важно понимать, что существует проблема рублевых цен на сырье, которые отражаются на стоимости бензина на заправке. Во втором квартале этого года на фоне резкого ослабления национальной валюты стоимость нефти в рублях достигла исторического максимума, приблизившись к 5 тыс. рублей за баррель.

Так как Россия является частью мирового рынка углеводородов, резкий рост рублевых цен на нефть не мог не сказываться на оптовых ценах на моторное топливо, которые поднимались до 50 тыс. рублей за тонну. Ситуацию исправило снижение акцизов — примерно на 2–2,5 рублей за литр. В условиях стабилизированного рынка большинство сетей работают с маржой около 5 рублей на литр.

Запланированный рост акциза на 2,5–3 рубля за литр приведет к увеличению оптовых цен. Как наименее финансово защищенные участники рынка, первыми начнут поднимать цены независимые игроки, а уже вслед за ними подтянутся и АЗС-сети нефтекомпаний. И те, и другие будут стараться сохранить прибыльность бизнеса на уровне не менее 10%. Таким образом, цены поднимутся примерно на 1–2 рубля за литр у всех участников рынка.

Само по себе повышение акцизов — это достаточно безболезненный и эффективный метод получения средств с нефтепереработки. Кроме того, в условиях реализуемого сейчас налогового маневра, который продлится до 2024 года, будет активно использоваться упомянутая выше система отрицательных акцизов.

Автор — заместитель гендиректора Института национальной энергетики, аналитик

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