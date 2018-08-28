Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и трактором в Липецкой области

Тракторист и его пассажир пострадали при столкновении грузовика и трактора в Долгоруковском районе Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Авария произошла накануне, 27 августа, около 20:20, на автомобильной дороге Долгоруково–Тербуны. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «КамАЗ» нарушил дистанцию и врезался в идущий впереди трактор ЛТЗ-60 под управлением 51-летнего мужчины, сообщает Lipetskmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия различные телесные травмы получили водитель трактора и его 19-летний пассажир. Оба госпитализированы в районную больницу.

6 августа два пассажира отечественного автомобиля пострадали при столкновении с трактором МТЗ-80. При этом отмечается, что водитель «ВАЗа» не выбрал безопасную дистанцию с впереди идущей техникой.