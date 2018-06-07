Перевернувшийся трактор раздавил своего водителя под Волгоградом

Трактор Т-25 перевернулся на грунтовой дороге в Калачевском районе Волгоградской области. Водитель техники погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Авария произошла в среду, 6 июня, около 10:10 в километре от хутора Голубинский-2. Водитель трактора Т-25 направлялся в сторону станицы Клетской, но не справился с управлением, и техника перевернулась, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Во время дорожно-транспортного происшествия водитель выпал из кабины и его придавило трактором. В результате он получил различные травмы и погиб на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего и личность водителя устанавливаются.