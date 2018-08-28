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Два человека погибли при пожаре в доме в Тюменской области

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Два человека погибли при пожаре в частном деревянном доме в поселке Голышманово Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар произошел в ночь на 28 августа в одном из жилых деревянных домов на улице Маяковского. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 00:41. Прибывшие через несколько минут пожарные ликвидировали его к 00:51. Во время осмотра места происшествия под завалами были обнаружены два тела, сообщает Megatyumen.ru.

В СКР по Тюменской области рассказали, что погибшими являются мужчина и женщина. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства и причина пожара выясняется.

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