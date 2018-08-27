Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек на пожаре в Уфе

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Уфе. В частном доме погибли четыре человека, в том числе подросток.

По данным правоохранительных органов, одноэтажный деревянный дом загорелся в Калининском районе. Возгорание заметил мужчина, который работал по соседству, он вызвал пожарных. При ликвидации горения были обнаружены останки трех мужчин в возрасте от 41 до 72 лет, а также 13-летнего мальчика. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В качестве основной версии причины пожара рассматривается замыкание электропроводки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, в ходе которых будет установлена точная причина пожара.