Тарифы на электричество станут прозрачными при реализации инициативы президента с эталонными тарифами — заявили Россети

Президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК в Кемерово 27 августа предложил ввести эталонный принцип тарифообразования в электроэнергетике. Об этом порталу iz.ru заявили в пресс-службе компании «Россети».

По словам главы государства, сейчас в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов.

«При этом деньги идут не на развитие региональной энергетики, а в карман конкретным лицам», — отметил президент.

В компании «Россети» считают, что от этого подхода выиграют все: тариф на электроэнергию станет прозрачным и понятным потребителю, выровняется стоимость электроэнергии в соседних регионах, что благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, а энергокомпании получат экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры.

Ранее, 27 августа, сообщалось, что в ходе поездки в Кемерово Владимир Путин возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», расположенном в кемеровском музей-заповеднике «Красная горка». До церемонии в музее-заповеднике глава государства пообщался с рабочими разреза «Черниговец». Он заявил, что власти России в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль по вопросам безопасности в шахтах.