Баллоны с газом загорелись у статуи Свободы в Нью-Йорке

Около 3,4 тыс. человек были эвакуированы с острова Либерти в Нью-Йорке после воспламенения трех баллонов с пропаном около статуи Свободы, заявили в пожарной службе американского города.

Rather chaotic evacuation of Liberty Island pic.twitter.com/3wzKnBUFD5 — Ciaran Duggan (@CiaranDuggan144) 27 августа 2018 г.

Как передает телеканал ABC, возгорание, по предварительной версии, произошло из-за ошибки строителей. Уточняется, что один из рабочих получил ожог.

На данный момент пожар ликвидирован, а достопримечательность вновь открыта для туристов.

В последний раз эвакуация на острове Либерти проводилась 4 июля во время акции против миграционной политики американской администрации. Тогда несколько человек развернули баннер с призывом упразднить иммиграционно-таможенную службу США. Во время разгона акции одна из активисток забралась на статую Свободы.