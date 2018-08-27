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Баллоны с газом загорелись у статуи Свободы в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Около 3,4 тыс. человек были эвакуированы с острова Либерти в Нью-Йорке после воспламенения трех баллонов с пропаном около статуи Свободы, заявили в пожарной службе американского города. 

Как передает телеканал ABC, возгорание, по предварительной версии, произошло из-за ошибки строителей. Уточняется, что один из рабочих получил ожог.

На данный момент пожар ликвидирован, а достопримечательность вновь открыта для туристов. 

В последний раз эвакуация на острове Либерти проводилась 4 июля во время акции против миграционной политики американской администрации. Тогда несколько человек развернули баннер с призывом упразднить иммиграционно-таможенную службу США. Во время разгона акции одна из активисток забралась на статую Свободы.

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