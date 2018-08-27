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Спутниковые снимки помогли отыскать пропавшего под Иркутском мужчину

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обнаружила мужчину, заблудившегося в лесу в Иркутской области, благодаря спутниковым снимкам. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба компании «Российские космические системы» (РКС; входит в «Роскосмос»).

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75-летний мужчина вышел из дома 5 августа и пропал без вести. Волонтеры «Лизы Алерт» вели его поиски в течение 12 дней по общим картам, однако они не увенчались успехами.

Тогда активисты обратились в РКС, и им предоставили изображения участков тайги, на которых запечатлены существующие в этой местности дороги. Это позволило ускорить поиски, и вскоре волонтеры обнаружили потерявшегося пожилого человека.

«Снимок из космоса значительно облегчил наше передвижение по лесу и повысил эффективность поисково-спасательной операции. Мы смогли заехать гораздо дальше, чем рассчитывали. В итоге дедушка был спасен», — отметил координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов.

Он добавил, что волонтеры рассчитывают и дальше сотрудничать с РКС, что значительно облегчает поиски и помогает спасению жизней.

В середине августа спасатели Хабаровского края предложили ввести обязательную регистрацию туристов в МЧС. В ведомстве отметили, что это значительно сократит время поиска заблудившихся туристов и сэкономит деньги бюджета.

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