Прямой эфир

В Черногории спасли трех заблудившихся в горах россиянок

0
Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Черногории спасли трех заблудившихся в горах россиянок. Об этом сообщили в Горной службе спасения.

В ночь на 22 мая туристки решили самостоятельно обследовать скалы в районе горного массива Дурмитор на севере страны. Вернуться обратно без посторонней помощи они не смогли. Женщины вызвали спасателей, которые их эвакуировали.

Как сообщает сайт kp.ru, в горах потерялись Мария Навид из Москвы, Ирина Уварова из Подольска и Ольга Комягина из Пущино. Никто из них не пострадал.

9 мая в том же районе россиянка Эльвира Баранова сорвалась со скалы, после того как вместе с экскурсионной группой пыталась перейти перевал Самар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французских туристов задержали в Канаде за селфи на мосту
Турист сорвался со скалы при попытке сделать селфи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017