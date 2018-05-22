В Черногории спасли трех заблудившихся в горах россиянок. Об этом сообщили в Горной службе спасения.

В ночь на 22 мая туристки решили самостоятельно обследовать скалы в районе горного массива Дурмитор на севере страны. Вернуться обратно без посторонней помощи они не смогли. Женщины вызвали спасателей, которые их эвакуировали.

Как сообщает сайт kp.ru, в горах потерялись Мария Навид из Москвы, Ирина Уварова из Подольска и Ольга Комягина из Пущино. Никто из них не пострадал.

9 мая в том же районе россиянка Эльвира Баранова сорвалась со скалы, после того как вместе с экскурсионной группой пыталась перейти перевал Самар.