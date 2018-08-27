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Москва заявила о наращивании подпитки Киева оружием со стороны США

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия видит наращивание подпитки Киева оружием со стороны США. Об этом дипломат рассказал 27 августа в программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим наращивание усилий по подпитке Киева, в том числе оружием поражающего действия. Есть планы, как я слышал, расширять учения в непосредственной близости от наших рубежей», — подчеркнул он.

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Вашингтон не готов действовать последовательно в направлении выполнения Минских соглашений, добавил Рябков.

Власти Украины начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после государственного переворота в стране.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Гарантами Минских соглашений выступили европейские государства.

В середине августа украинская журналистка Ирина Тиран призвала киевские власти начать выполнять Минские соглашения.

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